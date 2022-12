Daniel Alves se tornou o jogador mais velho a defender a seleção brasileira em Copas do Mundo - Odd ANDERSEN / AFP

Publicado 15/12/2022 14:40

Catar - O lateral-direito Daniel Alves se pronunciou uma semana após a eliminação da seleção brasileira nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. O jogador, de 39 anos, fez uma publicação nas redes sociais nesta quinta-feira (15) em tom de desabafo. Ele minimizou as análises sobre o desempenho do Brasil no Mundial do Catar e rebateu os críticos que "acham que sabe de futebol".

"Estou olhando para um monte de gente que acha que sabe de futebol, vendo eles falarem de 4-3-3, 3-5-2, 4-4-2, triângulos, losangos, etc. Esqueçam tudo isso. Futebol é sua capacidade de encontrar os melhores executores, juntá-los, coordená-los e colocá-los em sintonia para a execução do plano. Quando funciona, você é um fenômeno. Quando não, se f... Simples assim! Quem não está preparado para tudo isso, não está preparado para nada", disse o lateral.

Fora da Copa do Mundo de 2018, Daniel Alves foi convocado para a competição em 2022, mas foi bastante contestado. Atualmente no Pumas, do México, ele desembarcou no Catar sem jogar uma partida oficial há mais de dois meses. Ele entrou em campo em duas partidas e se tornou o jogador mais velho a defender a seleção brasileira em Mundiais. O lateral, de 39 anos, não deve fazer parte do ciclo para 2026.

A era Tite terminou sem título da Copa do Mundo e com duas eliminações nas quartas de final. O treinador deixou o cargo após a queda para a Croácia, nos pênaltis. A CBF estuda nomes e sonha com o italiano Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid.