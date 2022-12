Dermatologista de Neymar faz comparação com Cristiano Ronaldo - Reprodução

Publicado 15/12/2022 18:44

Dermatologista de Neymar, Juliana Neiva comparou as expressões de tristeza do craque e de Cristiano Ronaldo durante as eliminações do Brasil e de Portugal na Copa do Mundo do Catar. A intenção da médica era provar que é possível, sim, ter uma "expressão natural", assim como o atacante brasileiro, mesmo com botox.



Em um vídeo publicado nas redes sociais, Juliana mostra uma imagem de CR7 chorando, com a legenda "sem botox" e, do outro lado, uma de Neymar, também chorando, com a legenda "com botox".

"O sentimento de tristeza de dois craques, — em especial do meu querido paciente e amigo Neymar, mostrando toda a sua dor em não ter conquistado a Copa do Mundo —, mas o que seria uma expressão sem botox e com botox. E já que é para ficar triste, e em várias legendas está escrito, que seja com botox", comentou a dermatologista apontando para as duas imagens.

Em seguida, ela exalta o trabalho feito no rosto do craque da seleção brasileira e alerta: "Quem tem receio, está aí. Pode ter expressão, naturalidade, com todo o sentimento à flor da pele, mas imprimindo algo mais suave, mais leve".