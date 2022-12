Jogadores da França comemoram a classificação para a final da Copa do Mundo - Odd ANDERSEN / AFP

Publicado 15/12/2022 13:19

Depois de disputar o título três vezes seguidas em 1994, 1998 e 2002, o Brasil nunca mais chegou a uma final de Copa do Mundo, enquanto a França irá para a sua terceira no período.



Das cinco edições desde o pentacampeonato, a seleção brasileira chegou ao máximo em uma semifinal, no fatídico 7 a 1 para a Alemanha, caindo nas outras quatro nas quartas de final, para uma seleção europeia.



Já a França foi vice-campeã em 2006 e conquistou a Copa do Mundo em 2018, chegando a mais uma final em 2022. Nas ouras duas edições, caiu na primeira fase em 2010 e nas quartas de final em 2014.



Adversária francesa no domingo (18), às 12h (de Brasília) no Estádio Lusail, a Argentina está em sua segunda final de Copa do Mundo depois de 2002. Em 2014, perdeu para a Alemanha na prorrogação.



Se o Brasil não chega à decisão há cinco edições, sete seleções já disputaram o título. Além da França e da Argentina, Itália (campeã em 2006), Espanha (campeã em 2010), Holanda (vice em 2010), Alemanha (campeã em 2014) e Croácia (vice em 2018) foram uma vez cada á final.