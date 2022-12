Walid Regragui - AFP

Publicado 15/12/2022 13:05

Catar - O técnico de Marrocos, Walid Regragui, voltou a demonstrar sua admiração pelo futebol brasileiro. Em entrevista nesta quinta-feira, após sua equipe perder a semifinal da Copa do Mundo para a França, o treinador exaltou o Brasil ao ser questionado sobre ter ido mais longe do que a Seleção no Mundial.

"Se você é um amante do futebol, você sempre ama os times brasileiros. Vi grandes times brasileiros e sempre quero vê-los bem. Eles voltarão. As grandes nações do mundo sempre voltam", afirmou o treinador.



Sobre a campanha histórica do Marrocos, que foi primeiro no Grupo F, à frente de Bélgica e Croácia, e eliminou Espanha e Portugal no mata-mata, Regragui espera que a campanha da seleção no Catar sirva para mudar o patamar do futebol no país africano.

"A gente ficou na frente de Brasil, Espanha, Alemanha... Essas grandes escolas do futebol. Isso é bom para a gente, mas na África temos que fazer isso regularmente se quisermos colocar o Marrocos no mapa do futebol", afirmou o técnico.

"Talvez nunca sejamos tão bons quanto Brasil, França ou Inglaterra, mas gostaria que nos classificássemos para todas as Copas. Assim, no futuro, as pessoas vão achar normal o Marrocos na fase final", completou.

Apesar da derrota na semifinal, Marrocos ainda não encerrou sua participação na Copa do Mundo. No próximo sábado, às 12h, os africanos disputam o terceiro lugar contra a Croácia, no Estádio Internacional Khalifa.