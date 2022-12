Didier Deschamps - AFP

Publicado 15/12/2022 09:30

Catar - Na final da Copa do Mundo, o treinador Didier Deschamps pode conquistar um feito inédito para alguém que não nasceu no Brasil. Bicampeão com a França, o comandante busca o terceiro título da competição alcançando um patamar ocupado por apenas duas figuras no futebol mundial.

Apenas Pelé, o Rei do Futebol, e Zagallo já tiveram o prazer de levantar a Copa do Mundo em mais de duas oportunidades. O Atleta do Século como jogador esteve em campo em 1958, 1962 e 1970. Feito único até e que não poderá ser alcançado por nenhum atleta de Argentina e França no domingo. Já Zagallo foi bicampeão como jogador em 1958 e 1962, campeão como treinador em 1970 e como coordenador técnico em 1994, sendo o único a ser tetracampeão do mundo.

Até o momento, Didier Deschamps esteve presente nas duas conquistas da França. Em 1998, ele foi jogador da equipe que conquistou o título em casa. O ex-volante era o capitão da equipe. Há quatro anos, Deschamps voltou a ser campeão da Copa, desta vez como treinador. Função que ocupa novamente em 2022, levando a França para mais uma decisão.

Atualmente, Didier Deschamps está empatado com dois grandes nomes do futebol europeu. O primeiro deles é Giuseppe Meazza, bicampeão como jogador pela seleção italiana em 1934 e 1938. E com Franz Beckenbauer, campeão pela Alemanha em 1974 como jogador e treinador alemão vencedor em 1990.