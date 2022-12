Mbappé é um dos principais nomes da seleção francesa - FOTO: GABRIEL BOUYS / AFP

Publicado 15/12/2022 12:29

Na final da Copa do Mundo pela segunda vez, Mbappé busca o segundo título e o terceiro da França. Mas terá pela frente, além da Argentina de Messi, uma declaração que deu em maio deste ano, sobre o futebol da América do Sul não ser tão avançado como o da Europa.

Em entrevista logo após renovar o contrato com o PSG, o atacante francês falou sobre os favoritos da Copa do Mundo e considerou que os europeus é que estavam mais preparados para conquistá-la, assim como vem acontecendo desde 2006.



"A Argentina e o Brasil não jogam partidas de muito nível antes da Copa do Mundo. Na América do Sul, o futebol não é tão avançado quanto na Europa. E é por isso que, quando você olha para as últimas Copas, são sempre os europeus que ganharam", afirmou à época.



A declaração de Mbappé foi baseada no fato de não haver mais confrontos entre europeus e sul-americanos antes da Copa do Mundo, por causa da criação da Liga das Nações da Europa. Além disso, o último campeão mundial sul-americano foi o Brasil em 2002.



Será que a previsão do craque francês se confirmará ou ele pagará pelo que falou? Isso só será respondido no domingo, às 12h (de Brasília), quando Argentina e França se enfrentam no Estádio Lusail, pela final da Copa do Mundo.