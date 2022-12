Rabiot participou de treino da França - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 15/12/2022 14:32

Catar - Após se garantir na final da Copa do Mundo com uma vitória de 2 a 0 sobre Marrocos, a França voltou aos treinos nesta quinta-feira, com portões fechados para a imprensa. De acordo com o jornal francês "L’Equipe" e o canal RMC, o atacante Coman, ainda com febre, seguiu como desfalque.

A boa notícia da atividade ficou por conta do zagueiro Upamecano e do meio-campista Rabiot. Com sintomas gripais, ambos ficaram de fora da semifinal contra Marrocos. O defensor chegou a ficar no banco, mas não foi acionado. Já o jogador da Juventus sequer foi relacionado para a partida.



Como de costume no dia seguinte aos jogos, apenas os jogadores reservas e os que entraram no decorrer da partida contra Marrocos foram a campo. Giroud, Griezmann, Mbappé e Theo Hernández fizeram um trabalho de recuperação por conta de pancadas sofridas, mas não preocupam para a final.

França e Argentina fazem a grande final da Copa do Mundo no próximo domingo, às 12h (de Brasília), no Estádio Lusail. As duas seleções entrarão em campo em busca do tricampeonato.