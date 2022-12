Richarlison fez tatuagem com rostos de Ronaldo e Neymar - Reprodução

Publicado 15/12/2022 14:57 | Atualizado 15/12/2022 14:58

Ronaldo Fenômeno comentou, durante uma live realizada em seu canal na Twitch, sobre a tatuagem feita pelo atacante Richarlison em homenagem ao herói do pentacampeonato mundial da Seleção Brasileira. Além do ex-jogador, Neymar e Pelé também foram homenageados no desenho realizado nas costas do jogador do Tottenham.



Ao ver o seu rosto nas costas do atacante, Ronaldo ficou bastante surpreso e revelou não saber que o jogador tinha essa intenção de homenageá-lo desta forma inusitada.

"Cara, eu vi. Fiquei impressionado! Não falou nada (sobre fazer a tatuagem). Esse menino é tão especial. Não o conhecia muito e fui pesquisar sobre ele e só encontrei coisa bacana dele. Fiquei tão feliz do Brasil estar conhecendo um novo ídolo, de estar apaixonado por ele e reconhecer a origem humilde dele e reconhecer o ídolo que ele se transformou. Bom, ele está de parabéns. Esse menino é sensacional, de um coração maior que o mundo, de uma generosidade, só escuto falar bem dele", disse o ex-jogador.



A tattoo conta ainda com o próprio rosto do atacante, a bandeira do Brasil, um menino vestindo a camisa nove, com o nome "Richarlison", de frente para uma favela e o companheiro de Seleção Brasileira, Neymar.



O atacante do foi um dos principais nomes da equipe comandada por Tite na Copa do Mundo do Qatar. Com três gols marcados em cinco jogos, o atacante se destacou na primeira rodada ao balançar as redes duas vezes - uma delas com um lindo voleio de perna direita.