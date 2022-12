Lionel Messi está em sua quinta e última Copa do Mundo - AFP

Lionel Messi está em sua quinta e última Copa do MundoAFP

Publicado 15/12/2022 16:13

Na última partida de Messi na história das Copas do Mundo, quis o destino que ele tivesse mais uma chance de conquistar o tão sonhado título pela Argentina. E se finalmente conseguir o que escapou nas quatro outras edições que participou, o camisa 10 poderá repetir Pelé.







O Rei do Futebol é, entre os grandes craques das principais seleções do mundo, quem conseguiu se despedir da Copa do Mundo em alta, conquistando o título. Ele e Beckenbauer, pela Alemanha.



Afinal, Pelé fez sua última partida na Copa do Mundo no 4 a 1 sobre a Itália, na final da Copa de 1970, que garantiu o tricampeonato. Fez gol e deu assistência.

Quatro anos depois, foi a vez de Beckenbauer conquistar o mundo e ser o primeiro levantar o atual troféu. A diferença é que o alemão jogou por seu país por mais três anos, ainda disputando a Eurocopa de 76, enquanto o brasileiro deu adeus à Seleção em 1971, um ano depois do título mundial.



Já Messi pode se despedir exorcizando de vez aqueles que ainda duvidam de sua importância no futebol por causa da falta do título da Copa do Mundo. Assim como Beckenbauer, o argentino de 35 anos é o capitão e poderá levantar a taça. Além disso, conseguirá o objetivo sendo o pilar de uma geração renovada.



Craques que tiveram triste adeus



Na própria Argentina, Maradona despediu-se da Copa do Mundo de maneira melancólica, sendo pego no antidoping em 1994, contra a Nigéria.



Já Zidane, que levou a França ao primeiro título, em 1998, fez seu último jogo no torneio no vice-campeonato para a Itália em 2006, ficando marcado pela expulsão após dar uma cabeçada em Materazzi.



Maior nome da Holanda e um dos grandes do futebol, Cruyff disputou apenas a Copa do Mundo de 1974 e encantou com a Laranja Mecânica, mas a despedida foi triste, com o vice para a Alemanha.