Tite tem que achar solução para os dois desfalques da seleção brasileiraLucas Figueiredo/CBF

Publicado 15/12/2022 16:17 | Atualizado 15/12/2022 16:17

Rio - Ex-treinador da seleção brasileira, Tite deseja comandar uma equipe europeia em 2023. De acordo com informações do portal da "ESPN", a imagem do técnico não ficou arranhada com a eliminação precoce do Brasil e sua preferência é de comandar equipes da Espanha ou da Itália por conta do idioma.

O desejo de Tite seria de descansar até o meio do ano, quando começa a temporada europeia. De acordo com informações do portal "UOL", o treinador já recebeu cinco consultas, sendo três seleções e duas de clubes europeus. O desejo seria de um começo imediato do trabalho já em janeiro.

Em relação a uma possível volta ao Brasil, Tite não tem esse interesse no momento. Caso não acerte com nenhuma equipe europeia, o treinador poderá analisar uma volta ao país no começo de 2024.