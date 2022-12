Lionel Messi é um dos principais destaques da Copa do Mundo do Catar - FOTO: JUAN MABROMATA / AFP

16/12/2022

Catar - Ídolo da Argentina, o ex-lateral Javier Zanetti analisou a trajetória de Messi na Copa do Mundo do Catar. Em entrevista ao jornal "Olé", o ex-jogador da Inter de Milão afirmou que, independente do resultado na final do Mundial, o camisa 10 já atingiu o patamar de Maradona.

"Leo (Messi) está no mesmo nível que Maradona. E isso não mudará em função do resultado final. É a partida mais importante, vamos enfrentar os atuais campeões, e o povo argentino tem um grande sonho", disse o ex-lateral.



"Messi está muito focado, tornando-se cada vez mais um líder. A idade e a maturidade fazem a diferença também no nível de caráter, não apenas técnico", completou.

Zanetti se mostrou confiante na conquista do título pela seleção argentina.

"A Argentina é sólida e organizada, mostra isso em todos os jogos. Mas estou preocupado com muitas coisas sobre a França: Mbappé, Griezmann, Giroud, Lloris, Rabiot, se ele se recuperar. Eles são muito fortes", declarou.

Argentina e França fazem a final da Copa do Mundo no próximo domingo, às 12h (de Brasília), no Estádio Lusail. As duas seleções lutam pelo tricampeonato.