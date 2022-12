Lautaro Martínez - Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Lautaro Martínez Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Publicado 16/12/2022 11:02

O atacante Lautaro Martínez está muito perto de conquistar a Copa do Mundo. Ao lado da Argentina, ele disputa a final contra a França, no domingo, às 12 horas.



Apesar da alegria, o jogador tomou um susto nessa semana, após ver um familiar ser internado às pressas no Catar, após ter ingerido um suco de laranja com vidro. A denúncia foi feita pela modelo e influenciadora Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro.

Conforme ela publicou em seus stories no Instagram, o cunhado precisou passar por atendimento de emergência em uma clínica em Doha, mas esta fora de perigo. Da mesma forma, esclareceu que têm várias testemunhas para provar que os donos da marca de bebidas foram os culpados pela situação.



“Há alguns dias, minha irmã e o namorado dela foram ao shopping e pediram um suco. Quando meu cunhado já tinha bebido meia garrafa, descobriu ter vidros bem grandes dentro”, contou a influenciadora.

Perante a surpresa, ela garante que pediram ajuda à população local e os seguranças do shopping os orientaram a ir ao hospital “porque se tivesse engolido um daqueles vidros poderia ser muito perigoso”.

Agustina revelou ainda que contataram o dono da marca, que não se responsabilizou. “Nos disse que não havia nada de errado e até nos acusou de termos colocado os vidros”.

Ele ressaltou estar contando o fato para que não acontecesse com mais ninguém e garantiu que poderia ter sido muito pior se tivesse acontecido com a filha, por exemplo. “Um bebê não tem capacidade, como meu cunhado tinha, para identificar que dentro da bebida havia vidro. Mesmo que ele mesmo engolisse, poderia ter perfurado alguma coisa. Parece-me muito sério", apontou.

Nos stories, ele também compartilhou imagens do local e da marca, além dos vidros que encontraram dentro da garrafa.

Após o grande susto, tudo acabou com um final feliz e ela compartilhou uma foto do cunhado em uma cadeira de rodas, uma vez que já havia sido atendido no hospital.