Presidente da Fifa, Gianni Infantino pensa em aumentar número de seleções por grupo na Copa do Mundo de 2026 - Odd ANDERSEN / AFP

Publicado 16/12/2022 11:29

Apesar da confirmação desde 2017 de que a Copa do Mundo de 2026 será a primeira com 48 participantes, o formato da disputa ainda não está definido. Em coletiva nesta sexta-feira (16), o presidente da Fifa, Gianni Infantino admitiu que há grande chance de mudar para 12 grupos com quatro seleções.



Desde o anúncio do aumento de 32 para 48 equipes, a Fifa planejava montar 16 grupos de três. Mas a emoção na última rodada Copa do Mundo do Catar fez o dirigente mudar de opinião.



"Preciso dizer aqui que vamos rediscutir isso. Depois desta Copa do Mundo, e do sucesso dos grupos de quatro... Foi incrível, com emoção até o último minuto. Precisamos rediscutir o formato. Pode ser 12 grupos de quatro. Vai estar na agenda dos próximos encontros", afirmou Infantino.



O comitê da Fifa irá discutir sobre a mudança no formato nas próximas reuniões. Afinal, com 12 grupos de quatro, haverá quarenta partidas a mais no torneio: de 64 para 104. O que interfere diretamente no calendário. Na ideia anterior, com três seleções em cada grupo, seriam 80 jogos no total.



A Copa do Mundo de 2026 terá três países como sedes: Estados Unidos, Canadá e México. Os americanos receberão a grande maioria dos jogos.