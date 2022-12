Varane pode desfalcar a França na final da Copa do Mundo - GABRIEL BOUYS / AFP

Varane pode desfalcar a França na final da Copa do MundoGABRIEL BOUYS / AFP

Publicado 16/12/2022 12:02

Catar - O técnico Didier Deschamps pode ter quatro desfalques para a final da Copa do Mundo de 2022, contra a Argentina, no próximo domingo (18), em Lusail. Segundo o o site francês "RMC Sport", os zagueiros Raphael Varane e Ibrahima Konaté foram diagnosticados com gripe e se juntaram ao zagueiro Dayot Upamecano, o meia Adrien Rabiot e o atacante Kingsley Coman na lista de doentes.

Upamecano e Rabiot desfalcaram a França na semifinal contra Marrocos. O zagueiro foi substituído por Konaté, enquanto o meia deu o seu lugar para Youssouf Fofana. Konaté, inclusive, é o caso que mais preocupa os franceses, já que tem apresentado sintomas mais fortes. Caso Varane e Konaté não tenham condições, a tendência é que a defesa seja formada por Jules Koundé e William Saliba.

A gripe atingiu muitas seleções durante a Copa do Mundo de 2022, no Catar. As mudanças de clima foram as principais razões citadas. A seleção brasileira, por exemplo, também foi afetada durante a fase de grupos. A Fifa não obriga os jogadores a realizarem exame de Covid, mas a França passou a exigir o uso de máscaras aos jogadores e funcionários para se prevenir de novos casos de gripe.

A França não sofreu apenas com gripe. A atual campeã mundial foi afetada com lesões e perdeu jogadores titulares como Presnel Kimpembé, N'Golo Kanté, Paul Pogba e Karim Benzema. Christopher Nkunku, que era reserva, também foi cortado por lesão. Mesmo assim, os Le Bleus conseguiram chegar na final da Copa do Mundo e sonham com o tricampeonato mundial.

A França enfrenta a Argentina, neste domingo (18), às 12h (de Brasília), em Lusail, pela final da Copa do Mundo de 2022. O jogo definirá um tricampeão inédito. Atual campeão, os franceses defendem a coroa. Já os argentinos tentam encerrar um jejum de 36 anos, além de coroar Lionel Messi com um título inédito em sua carreira.