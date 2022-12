Kolo Muani - AFP

Kolo MuaniAFP

Publicado 16/12/2022 12:39

Catar - A dois dias da final da Copa do Mundo, o surto de gripe na seleção francesa tem preocupado torcedores. No entanto, em coletiva nesta sexta-feira, o atacante Kolo Muani minimizou o problema e garantiu que a equipe estará pronta para a disputa do título, no próximo domingo.

“Acho que tem uma gripe acontecendo. Não é nada sério. Vamos estar bem até domingo. Todos estão sendo cuidadosos. Os médicos adotaram novas medidas para evitar que o vírus se espalhe”, afirmou o jogador.

Após o assunto ser levantado na coletiva, o assessor de imprensa da França informou que em breve será divulgado um boletim sobre a situação, mas que não é nada preocupante. Muani afirmou que o uso de álcool gel passou a ser mais estimulado entre os jogadores, assim como o distanciamento social e uso de máscaras em ambientes fechados. O atacante Dembélé, que também participou da coletivo, reforçou as falas do colega.

"Não estamos assustados. Upamecano e Rabiot tiveram dor de cabeça e um pouco de dor de estômago. Mas fizemos um chá com gengibre e mel para eles. Os médicos ajudaram muito. Não estamos preocupados. Tenho certeza que todos vão estar muito bem para a final", disse.

Na manhã desta sexta-feira, a imprensa francesa divulgou a informação de que os zagueiros Varane e Konaté estão com sintomas gripais. Antes deles, Rabiot, Upamecano e Coman também estiveram doentes.

França e Argentina fazem a grande final da Copa do Mundo no próximo domingo, às 12h (de Brasília), no Estádio Lusail. As duas seleções lutam pelo tricampeonato.