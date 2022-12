Kolo Muani é atacante da seleção francesa - FOTO: FRANCK FIFE / AFP

Publicado 16/12/2022 14:52

O surto de gripe dentro da seleção francesa foi um dos temas da entrevista coletiva de Kolo Muani desta sexta-feira. Nesse sentido, o atacante explicou que os médicos adotaram medidas para que o vírus não se espalhe e ressaltou que o grupo tem sido rigoroso com essas orientações.

"Não (tenho medo de pegar), todos os meus companheiros prestaram atenção. Os médicos estabelecem zonas sanitárias. Não vamos nos preocupar, vai melhorar nos próximos dias", disse Kolo Muani.

"Quem está doente fica no quarto, a gente lava as mãos, tem álcool gel. Apertamos as mãos com os punhos. Somos rigorosos com isso", completou o atacante.

Vale lembrar que Rabiot sequer foi relacionado para o jogo contra Marrocos, pela semifinal, por causa da gripe. Upamecano também está com o mesmo problema, mas conseguiu ficar no banco de reservas daquela partida. Os outros atletas gripados do elenco são Coman, Varane e Konaté.

Em tempo: na expectativa de recuperar os jogadores e conter o surto, a França volta a campo no próximo domingo, às 12h (de Brasília), para enfrentar a Argentina no Lusail Stadium. A partida é válida pela final da Copa do Mundo do Catar.





Veja mais declarações de Kolo Munai:

O QUE REPRESENTA UMA FINAL DE COPA DO MUNDO

"É mágico, todo mundo está assistindo. Quando era miúdo, sonhava com isso e marcar nas meias-finais era motivo de muito orgulho para mim, para a minha família, para o povo. Poder esperar entrar na final é simplesmente mágico. Espero ir até o fim e espero que sim".

ELOGIOS A MBAPPÉ

"Todos somos importantes para o grupo, estamos todos unidos. Ele fez um ótimo trabalho no meu gol e foi decisivo para o resto da competição. Contamos com ele".

ENFRENTAR MESSI

"Ele é um grande jogador. Nós assistimos quando éramos jovens. Joguei contra ele no Nantes e não mudou minha vida. Não vai mudar nada para mim".