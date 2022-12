Lionel Scaloni - JUAN MABROMATA / AFP

Publicado 17/12/2022 12:40

Catar - Para ser campeã do mundo neste domingo, às 12h (de Brasília), contra a França, no Estádio Lusail, a Argentina terá que enfrentar um time que vai muito além de Mbappé. É o que garante o técnico da Argentina, Lionel Scaloni. Durante coletiva neste sábado, o treinador descartou a dependência do camisa 10.

"É um trabalho do time, mais do que individual. E não é só Mbappé, mas a França. É um grande jogador, mas eles têm outros jogadores que o abastecem, que o fazem ainda melhor jogador. É um dos grandes, ainda é jovem, seguirá melhorando, disso não há dúvida", disse Scaloni.

"O jogo é Argentina x França, para além de Messi e Mbappé. O jogo pode ser decidido por outros jogadores. De nossa parte, Leo está bem, e esperamos que possa ser ele a decidir. Mas a verdade é que os dois times têm muitos jogadores capazes", completou.

O treinador também falou sobre a despedida de Lionel Messi das Copas.

"Sobre Leo ter digo que é o último jogo: espero que ele possa ganhar a copa, que seja magnífico, que possamos desfrutar com ele. É o maior palco possível para ele se despedir", afirmou.

"Tem uma frase feita, que diz que as finais se ganham, não se jogam. Mas as finais precisam ser jogadas. Sabendo as dificuldades que o rival pode impor, pensar em como causar dano ao rival. O jogo se analisa, se trabalha. Não podemos pensar em sair ganhando todos os duelos, sem pensar", finalizou.

Na final deste domingo, a Argentina tentará quebrar um jejum de 36 anos. A última vez que os hermanos foram campeões do mundo foi em 1986, liderados por Maradona.