Zlatko Dalić é o técnico da seleção croata FOTO: KARIM JAAFAR / AFP

Publicado 17/12/2022 17:06

Catar - O técnico Zlatko Dalic não escondeu a felicidade pela conquista do terceiro lugar da Copa do Mundo. Após a vitória sobre o Marrocos por 2 a 1, neste sábado, o treinador destacou que está muito orgulhoso da equipe e afirmou que, para eles, "o bronze é uma medalha de ouro".

"Estou orgulhoso da minha equipe e do meu país. Para nós, o bronze é uma medalha de ouro. Jogámos um torneio muito difícil. Também quero felicitar Marrocos. Jogaram bem, fizeram um trabalho fantástico. Realmente estou muito orgulhoso, muito feliz. Talvez não se esperasse que a Croácia voltasse a fazer algo grande, mas somos um país pequeno com grandes sonhos. Parabéns a todos", disse o treinador à Fifa.

Dalic também rasgou elogios a Luka Modric. O meio-campista, que já ganhou a Bola de Ouro e é o principal jogador da seleção croata, deve ter disputado sua última Copa do Mundo. No próximo Mundial, ele estará com quase 41 anos.

"Ele é o nosso capitão, ele é a nossa grande voz. Ele jogou de forma fantástica neste torneio também. Ele tem 37 anos, mas jogou como um jogador de 25 anos. Ele é nosso líder e todos o seguem. Espero que sim (que ele continue na seleção para a Euro 2024)", afirmou Dalic.





Modric, aliás, também foi entrevistado e falou sobre seu futuro. O meia não garantiu que jogará pela seleção até a próxima Eurocopa, mas afirmou que pretende disputar a Liga das Nações.

"Sobre o meu futuro, não sei se estarei até a Euro na Alemanha. Veremos. Tenho de ir passo a passo. Estou aproveitando da seleção nacional, sinto-me feliz. Ainda sinto que posso jogar em alto nível e quero continuar pelo menos até a Liga das Nações. E, depois, haverá mais tempo para pensar na Euro, mas agora é ir passo a passo e continuar pelo menos até a Liga das Nações e depois veremos", explicou o meio-campista.