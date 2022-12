Empresário leva a camisa de Papu Gómez ao Papa Francisco - Foto: Reprodução/@giusepperiso_

Publicado 17/12/2022 17:59

Neste sábado, véspera da final da Copa do Mundo, o meia-atacante Papu Gómez, da seleção argentina, teve a camisa "abençoada" pelo Papa Francisco. O pontífice, vale lembrar, também é argentino e fã de futebol.

A camisa chegou ao Papa Francisco pelo empresário do jogador, Giuseppe Riso, que registrou o encontro nas redes sociais. Confira abaixo:

Vale lembrar, inclusive, que hoje é aniversário do Papa Francisco. Neste sábado, o pontífice completa 86 anos.





Nesta Copa do Mundo, Papu Gómez foi titular em dois jogos da Argentina: contra a Arábia Saudita, pela primeira rodada do Grupo C; e contra a Austrália, pelas oitavas de final. No embate com a Croácia, pela semifinal, ele não foi relacionado por conta de um problema muscular. Nos demais jogos, ficou como opção no banco de reservas.

Em tempo: Argentina e França se enfrentam neste domingo, às 12h (de Brasília), no Estádio Lusail. A seleção que vencer se tornará tricampeão do mundo.