Lionel Messi pode se consagrar com a seleção Argentina na final de domingo - JUAN MABROMATA / AFP

Lionel Messi pode se consagrar com a seleção Argentina na final de domingoJUAN MABROMATA / AFP

Publicado 18/12/2022 10:13

Lionel Messi é a grande esperança da Argentina na final da Copa do Mundo. E não é para menos. Além do talento comprovado, o atacante não costuma perder as finais que disputa.



Em toda a sua carreira, o ídolo argentino disputou 40 finais. Dessas, venceu 28 e perdeu apenas 12, ou seja, 70% das vezes ele saiu com a taça na mão.

Outra boa notícia aos argentinos é que ele também costuma contribuir com gols. Somando todas as finais, Messi marcou 33 gols.

Com a camisa da seleção argentina, porém, os números não são tão favoráveis. Ao todo, já foram oito finais e ele conquistou quatro. Sua derrota mais difícil foi na final da Copa do Mundo de 2014, na qual perdeu por 1 a 0 para a Alemanha, além das duas finais consecutivas da Copa América, que perdeu para o Chile nos pênaltis, após empatar sem gols em ambas.

Por outro lado, suas últimas duas disputas com a albiceleste foram favoráveis, com a conquista da Copa América contra o Brasil e a Finalíssima, em que a Argentina venceu a Itália, por 3 a 0.

Logicamente, o Barcelona é o time com o qual Messi jogou mais finais. Na Copa del Rey disputou 10 finais, venceu sete e perdeu três. Um total de 11 finais foram disputadas na Supercopa da Espanha, vencendo oito e perdendo quatro. Também disputou quatro finais da Supertaça Europeia, vencendo três e perdendo uma. Messi também disputou três finais de Mundiais de Clubes e venceu todas.