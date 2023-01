Hugo Souza - Divulgação / Flamengo

Publicado 17/01/2023 11:00 | Atualizado 17/01/2023 16:07

Rio - Após recusar uma proposta do futebol japonês, Hugo Souza, de 23 anos, está negociando com o Benfica. O clube português entrou em contato com o Flamengo e demonstrou interesse no goleiro, que não deverá permanecer no Rubro-Negro na temporada de 2023.

O Flamengo chegou a encaminhar a transferência do jovem para o Vissel Kobe, do Japão. O Rubro-Negro aceitou uma proposta de 1,3 milhão de dólares (R$ 7 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos. No entanto, Hugo Souza alegou questões pessoais e não fechou com o clube asiático.

Revelado pelo Flamengo, o goleiro teve sua primeira experiência profissional em 2020. Naquela temporada, Hugo viveu grandes momentos, tendo terminado a temporada como titular na partida contra o São Paulo, no Morumbi, que confirmou o título brasileiro do clube carioca.

Para a temporada de 2023, Hugo Souza, caso continue, irá ser a terceira opção na posição. Além do titular Santos, o Flamengo tem um acordo com Agustín Rossi, do Boca Juniors, que deverá chegar ao clube carioca no segundo semestre.