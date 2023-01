Arturo Vidal, volante do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 17/01/2023 15:36

Rio - O Flamengo divulgou, na tarde desta terça-feira (17), a lista dos relacionados para o confronto com o Madureira, na quarta (18), às 19h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. O duelo será válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca.

A grande novidade na lista é o retorno do zagueiro Léo Pereira, que ficou de fora do duelo com a Portuguesa por conta de um desconforto muscular. No entanto, foi a vez de Arturo Vidal sentir tal desconforto, e ficar de fora da próxima partida do Rubro-Negro.

O goleiro Hugo Souza, que negocia com o Benfica, de Portugal, e o volante João Gomes, que segue sendo disputado por Lyon, da França, e Wolverhampton, da Inglaterra, também não foram relacionados para o confronto.

Confira a lista dos relacionados do Flamengo para o duelo com o Madureira

Goleiros: Santos, Matheus Cunha e Dyogo Alves.

Laterais: Ayrton Lucas, Guillhermo Varela, Matheuzinho e Wesley.

Zagueiros: David Luiz, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Pablo.

Volantes: Erick Pulgar, Gerson, Igor Jesus e Thiago Maia.

Meias: De Arrascaeta, Everton Ribeiro e Matheus França.

Atacantes: Everton Cebolinha, Gabigol, Marinho, Mateusão, Pedro e Werton.

