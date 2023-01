Rodolfo Landim revelou conversas que teve com Leila Pereira, presidente do Palmeiras - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Rodolfo Landim revelou conversas que teve com Leila Pereira, presidente do PalmeirasGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 17/01/2023 19:56

Rio - Principal destaque do Flamengo na última temporada, o atacante Pedro chegou a ser bastante especulado no Palmeiras, na época em que era reserva de Gabigol. Em entrevista à TV Brasil, o presidente Rodolfo Landim falou sobre as conversas com Leila Pereira, mandatária do clube paulista, sobre uma possível negociação do novo camisa 9 do Rubro-Negro.



"Para um atacante da qualidade de Pedro, jogando a Copa do Mundo e fazendo gol… Para ele sair do Flamengo, tem que pagar a multa, sim. Senão, não sai, não. A Leila já tentou me ‘cantar’ para comprar o Pedro, e eu falei: “Olha, Leila, a multa está baixa: 60 milhões de euros", brincou Landim.

Como revelado por Landim, Pedro tem uma multa de 60 milhões de euros. Com isto, os clubes interessados em contar com o atacante precisarão investir aproximadamente R$ 331.3 milhões, na cotação atual.

Em 2022, Pedro disputou 59 partidas pelo Flamengo, marcando 29 gols e dando sete assistências para seus companheiros. O atacante já iniciou a temporada de 2023 marcando o seu primeiro gol, no vitória sobre a Portuguesa-RJ, no último domingo (15), pela primeira rodada do Campeonato Carioca.