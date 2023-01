João Gomes - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 17/01/2023 16:01

Rio - A situação envolvendo o volante João Gomes, de 21 anos, está indefinida. Após o acerto do Flamengo e do volante com o Wolverhampton, o Rubro-Negro recebeu uma proposta superior do Lyon e acabou recuando do acordo que tinha com o clube britânico. No entanto, o jovem deseja atuar no futebol inglês. Com isso a transferência vive um impasse. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

A proposta do Wolverhampton por João Gomes é de 17 milhões de euros (algo em torno de R$ 93 milhões). A do Lyon gira em torno de 18 milhões de euros (cerca de R$ 99 milhões). O jogador, de 21 anos, já disse que deseja manter a palavra e fechar com o Wolves. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, no entanto, ainda não bateu o martelo.

O Lyon, da França, perdeu recentemente o volante Lucas Paquetá, também revelado pelo Flamengo, para o West Ham e deseja a contratação de outro brasileiro para repor a perda. Lembrando que John Textor, acionista do Botafogo, se tornou administrador majoritário do futebol do clube francês.

João Gomes recebeu sua primeira oportunidade no profissional do Flamengo em 2020. Na temporada passada se tornou titular e foi peça importante nos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. Ao todo, entrou em campo em 122 jogos, fez quatro gols e deu quatro assistências.