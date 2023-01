Marcos Braz é o VP de futebol do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 17/01/2023 15:16

Rio - O Flamengo acertou a venda do atacante Fabrício Yan, de 18 anos, para o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. O clube árabe pertence ao mesmo grupo dono do Bahia e do Manchester City. A informação é do portal "GE".

Fabricio Yan não estava mais nos planos do Flamengo Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Fabrício não estava mais nos planos da comissão técnica do Rubro-Negro. O jogador vinha fazendo treinos separados, e não estava junto do grupo que disputou a primeira partida do Campeonato Carioca, nem no que jogou a Copinha.

O vínculo do jovem atacante com o Flamengo era válido apenas até o fim de novembro deste ano. Fabrício Yan assinou um contrato de três temporadas com o Al-Jazira. Na negociação, o Rubro-Negro manteve 30% dos direitos econômicos, visando obter lucro em uma possível futura venda. Os valores do negócio foram mantidos em sigilo.