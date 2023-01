Nanda Marques - Divulgação

Nanda MarquesDivulgação

Publicado 17/01/2023 10:00 | Atualizado 17/01/2023 10:01

Rio - Musa do Flamengo e da Lins Imperial, Nanda Marques, arrasou no look no ensaio da Lins Imperial, que aconteceu na Marquês de Sapucaí, neste sábado (14).

A atriz e modelo usou um body vermelho e amarelo, que representava o fogo e evidenciava suas curvas. No evento, Nanda mostrou toda beleza, simpatia e samba no pé. A agremiação vai levar para Avenida no carnaval deste ano o enredo "Madame Satã - Resistir para existir".