Publicado 17/01/2023 18:20

Rio - Emprestado pelo Flamengo ao Fenerbahçe até o meio de 2023, o zagueiro Gustavo Henrique poderá voltar ao clube carioca. De acordo com informações do portal turco "Ensohaber", a equipe europeia mudou de opinião em relação ao defensor e a tendência é que o brasileiro seja devolvido ao Rubro-Negro após o fim do empréstimo.

Inicialmente, Gustavo Henrique começou a temporada como titular da equipe de Jorge Jesus. O bom desempenho fez com que a imprensa turca afirmasse que o português iria pedir que o Fenerbahçe efetuasse a compra em definitivo do zagueiro. Porém, nas últimas semanas, o zagueiro perdeu espaço na equipe.

Gustavo Henrique, de 29 anos, foi negociado pelo Flamengo no meio de 2022. O Fenerbahçe pagou 1,4 milhões de euros (R$ 7,8 milhões) pelo empréstimo. A negociação envolve uma opção de compra pelo mesmo valor. No entanto, o clube turco não tem obrigação de exercê-la.

O zagueiro chegou ao Flamengo em 2020 e jamais conquistou o coração dos torcedores. Antes, Gustavo Henrique atuou pelo Santos. No Rubro-Negro, seu principal momento foi na conquista do Brasileiro de 2020.