Publicado 18/01/2023 10:30

Rio - De volta ao Flamengo, após empréstimo ao Bragantino, o lateral-esquerdo Ramon, de 21 anos, pode estar se despedindo de vez do clube carioca. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o Olympiacos, da Grécia, deverá oficializar em breve uma proposta pelo jovem.

O clube grego acenou que topa pagar 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 8,2 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos de Ramon. O Flamengo viu com bons olhos o valor e aceita negociar o lateral. O acordo deverá acontecer em breve.

O Olympiacos tem no seu elenco, Marcelo, de 34 anos, ex-lateral da seleção brasileira e do Real Madrid. No entanto, o veterano tem contrato apenas até o meio do ano e não deve permanecer. O Fluminense acompanha de perto a situação do jogador.

Ramon surgiu como uma grande promessa, mas nunca conseguiu vingar no Flamengo. Atualmente, Vítor Pereira conta com Filipe Luís e Ayrton Lucas para a posição. Com isso, o jovem dificilmente terá chances.