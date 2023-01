Vitor Pereira durante treino do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 18/01/2023 18:18

Cariacica - O Flamengo está escalado para o duelo com o Madureira, nesta quarta-feira (18), às 19h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, pela segunda rodada do Campeonato Carioca.

Para a partida, o técnico Vítor Pereira terá o retorno do zagueiro Léo Pereira, que não enfrentou a Portuguesa-RJ por conta de uma dor muscular. No entanto, o chileno Arturo Vidal acabou sentindo dores e não foi relacionado para a partida.

Com isto, o Rubro-Negro irá a campo da seguinte forma: Santos, Guillermo Varela, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, De Arrascaeta e Everton Ribeiro; Gabi e Pedro. No banco de reservas, estão a disposição: Matheus Cunha, Matheuzinho, Wesley, Fabrício Bruno, Pablo, Erick Pulgar, Igor Jesus, Matheus França, Werton, Éverton Cebolinha, Marinho e Mateusão.