Zico auxiliou uma idosa cadeirante no Aeroporto de GuarulhosArquivo Pessoal

Publicado 18/01/2023 15:57 | Atualizado 18/01/2023 16:01

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico chamou a atenção por uma bela atitude que fez no último domingo (15). O Galinho de Quintino estava em no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, quando viu uma idosa cadeirante precisando de ajuda. Ao perceber que nenhum funcionário foi ajudá-la, Zico imediatamente se pôs à disposição para levar a idosa até o guichê de check-in. A notícia foi compartilhada pelos jornalistas Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro-Negro e Isabelle Costa.

Aos comunicadores, o Galo comentou sobre a repercussão de sua atitude no aeroporto, e revelou que a idosa o conhecia.

“Gabriel, essas situações de ajuda as pessoas não deveriam ser exaltadas pois deve fazer parte de qualquer ser humano, independente de ser famoso ou não, mas o mundo tá tão louco e individualista que casos como esse tem repercussão. A coincidência é que ela sabia tudo da minha vida", destacou Zico.

Nas redes sociais, diversos torcedores exaltaram a atitude do maior ídolo da história do Flamengo.

O Zico é sensacional, que ser humano, e não digo só por esse gesto não. — Diego Silva(@Diiego_Silva89) January 18, 2023

Que ser-humano fantástico é o nosso Galinho — Roberto (@eurobertto) January 18, 2023