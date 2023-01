Vitor Pereira durante treino do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 18/01/2023 12:00

Rio - Apesar da chegada de Gerson, o Flamengo deverá contratar mais um reforço para atuar como volante. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o treinador Vítor Pereira acredita que não há no elenco rubro-negro nenhum jogador com as características de João Gomes, de 21 anos, que está perto de deixar o clube carioca.

O entendimento do português é que falta um jogador com "perfil mordedor" para a posição. Vidal e Gerson não são vistos com essas características. Além deles, o Flamengo ainda conta com Thiago Maia para o setor. Na partida contra a Portuguesa, Gerson e Thiago Maia formaram a dupla de volantes do clube carioca.

O veterano chileno Arturo Vidal tem sido experimentado por Vítor Pereira em outra função. O jogador, de 35 anos, deve começar a ser usado mais avançado, como uma espécie de terceiro homem do meio campo ou, até mesmo, como apoiador.

Além de Gerson, o Flamengo tem um acordo com o goleiro Agustín Rossi, de 27 anos, do Boca Juniors, que deverá chegar ao clube carioca no segundo semestre. O Rubro-Negro ainda pode fechar com um apoiador e com um atacante para reforçar o elenco para 2023.