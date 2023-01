Zinho - Reprodução

Publicado 18/01/2023 16:52

Rio - O Wolverhampton, da Inglaterra e o Lyon, da França, estão brigando pela contratação do volante João Gomes, do Flamengo. Embora o jogador deseje se transferir ao clube da Premier League, a diretoria do Rubro-Negro entende que a proposta da equipe de John Textor é mais vantajosa. Sabendo disto, o comentarista Zinho alertou o Flamengo sobre a possibilidade de Textor levar João Gomes para o Botafogo.

“É bom botar uma cláusula. Porque vocês falam do John Textor e do Botafogo. Gérson era para ficar na Europa, voltou para o Flamengo. Gabigol não foi bem na Europa, Pedro era do Fluminense e voltou para o Flamengo. Caso o João Gomes vá para o Lyon, tem que botar uma cláusula. Porque se for, não adaptar, de repente trazem de volta para jogar no Brasil, aí retorna para o Botafogo”, alertou Zinho no programa "ESPN FC".

O ex-jogador também falou sobre os valores da venda de João Gomes. Na visão de Zinho, o Flamengo pode aguardar propostas maiores pelo jogador.

"O Flamengo, se não assinou, está no direito de ouvir outra proposta. Eu acho 17 milhões de euros (pouco). Vale mais. O Flamengo poderia vender melhor. No mínimo, 20 milhões de euros. É jovem, tem o estilo europeu de chegar na frente. Tem muito a evoluir na Europa. Premier League seria melhor, mas se tem a possibilidade de vender mais tem que segurar", destacou.