Madureira e Flamengo se enfrentaram pela segunda rodada do Campeonato Carioca - Foto: Divulgação/Twitter @Flamengo

Madureira e Flamengo se enfrentaram pela segunda rodada do Campeonato CariocaFoto: Divulgação/Twitter @Flamengo

Publicado 18/01/2023 21:21

Um ponto para cada lado em Cariacica, no Espírito Santo. Nesta quarta-feira, o Flamengo empatou com o Madureira em 0 a 0 no Estádio Kleber Andrade, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro teve mais posse de bola e praticamente não deixou o Tricolor Suburbano atacar, mas não conseguiu ser eficiente para concluir as jogadas criadas e sair de campo com a vitória.

Vale destacar que a partida começou com atraso de 15 minutos de atraso. Isso aconteceu porque Anvisa constatou que a ambulância que estava no estádio continha remédios vencidos . Assim, o jogo só pôde ser iniciado após a chegada de uma nova ambulância, com os medicamentos dentro da validade.

Agora, as duas equipes viram a chave para a terceira rodada do Estadual. O Madureira volta a campo no próximo domingo, às 18h, para enfrentar o Fluminense no Estádio Kleber Andrade. Já o Flamengo tem compromisso no sábado, às 16h, contra o Nova Iguaçu no Maracanã.

O JOGO

O Flamengo ditou o ritmo do primeiro, enquanto o Madureira praticamente só se defendia. No entanto, apesar desse domínio, o Fla ficou devendo na conclusão das jogadas e não conseguiu abrir o zero o marcador. A principal chance, inclusive, só veio aos 35 minutos. Gabi cruzou na medida para Léo Pereira, que cabeceou forte, mas o goleiro Dida apareceu para fazer uma grande defesa.

Coincidentemente, o Madureira conseguiu emplacar sua única grande chance na etapa inicial logo na sequência. Rafinha enfiou boa bola para Henrique, que entrou livre na área pelo lado esquerdo, avançou e bateu cruzado, mas mandou para fora.

No recomeço do segundo tempo, o panorama da partida se manteve: o Rubro-Negro dominava, e o Tricolor Suburbano apenas se defendia. A principal diferença foi o Flamengo, ainda com dificuldade, conseguir criar mais chances claras de gol.

Antes do tempo técnico, por exemplo, foram duas oportunidades criadas que levaram perigo ao gol defendido por Dida. Depois da parada, Gabi ainda chegou a acertar uma bola na trave.

O técnico Vítor Pereira também fez alterações que deixaram o Fla ainda mais ofensivo. A cartada, contudo, não funcionou, e o placar não saiu do zero em Cariacica.

FICHA TÉCNICA

Madureira x Flamengo



Data e Hora: 18/01/2023, às 19h

Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES)

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha



Cartões amarelos: Rhuan (MAD)

Cartões vermelhos: -

Gols: -

MADUREIRA (Técnico: Felipe Arantes)

Dida; Rhuan (Oliveira, 28'/2ºT), Maurício Barbosa, Pedro Cavalini e Guilherme Zoio; Banguelê, Matheus Lira e Rafinha (Thiaguinho, 28'/2ºT); Henrique (Bruno Cosendey, 15'/2ºT), Luiz Paulo (Guilherme Augusto, 20'/2ºT) e Gustavo (Pablo Pardal, 20'/2ºT).

FLAMENGO (Técnico: Vítor Pereira)

Santos; Varela (Matheuzinho, 18'/2ºT), David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Mateusão, 28'/2ºT); Thiago Maia, Gerson (Marinho, 28'/2ºT), Everton Ribeiro (Matheus França, 18'/2ºT) e Arrascaeta; Gabi e Pedro (Everton Cebolinha, 18'/2ºT).