Estádio Kleber Andrade - Foto: Marcelo Cortes/Famengo

Estádio Kleber AndradeFoto: Marcelo Cortes/Famengo

Publicado 18/01/2023 19:24 | Atualizado 18/01/2023 19:31

A partida entre Madureira e Flamengo começou com 15 minutos de atraso, nesta quarta-feira (18), por causa de um motivo curioso. A Anvisa constatou que a ambulância que estava no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, continha remédios vencidos. A informação foi dada inicialmente pelo site "GE".

Dessa forma, uma nova ambulância, com remédios dentro da validade, precisou ir ao estádio. Só então o árbitro Grazianni Maciel Rocha pôde autorizar o início da partida.