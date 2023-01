Matheus França - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 19/01/2023 16:48

Matheus França Gilvan de Souza/C.R. Flamengo Rio - As boas atuações no segundo semestre do ano passado fizeram com que Matheus França atraísse olhares da Europa. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o Newcastle-ING enviou ao Flamengo uma oferta de 16 milhões de euros (cerca de R$ 89,6 milhões) para contratar o jogador.

Além do Newcastle, Matheus também tem é alvo de outros clubes do Velho Continente, como Real Madrid e Lyon. O time espanhol, inclusive, enviou um olheiro ao Brasil para observar de perto o jovem talento revelado pelo Flamengo.

Matheus França fez sua primeira temporada pela equipe profissional do Flamengo em 2022 e se destacou no segundo semestre, atuando no chamado "time B", que era utilizado por Dorival Júnior no Campeonato Brasileiro. O meia encerrou o ano tendo participado de 23 jogos e marcado seis gols.