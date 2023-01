Carlos Alberto voltou a falar sobre Gabigol e Arrascaeta - Reprodução

Publicado 19/01/2023 14:31

A longa saga entre Carlos Alberto e os jogadores do Flamengo continua. Agora, o ex-jogador, que participou do podcast 'Mundo GV', voltou a falar sobre Arrascaeta e Gabigol e deu sua opinião sobre os dois destaques rubro-negros, afirmando que não os considera craques.

De acordo com Carlos Alberto, a alcunha de 'craque' pertence a nomes como Zico e Ronaldinho Gaúcho, um patamar que, segundo o ex-atleta, Arrascaeta e Gabigol jamais irão alcançar.



"Craque? Meu nível de exigência é grande. O que é craque para você? Eles são bons jogadores para mim. A minha opinião é essa. Craque para mim é Djalminha, Zico, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo. Eles não estão nesse nível e nunca vão chegar. Eu não estou desmerecendo não, até porque eles mesmos sabem que esses caras são muito acima deles", afirmou.



Carlos Alberto também falou sobre o volante Arturo Vidal, que passou por grandes clubes europeu como Juventus, Bayern de Munique e Barcelona antes de chegar ao Flamengo. No entanto, segundo o ex-jogador, o currículo do chileno não lhe faz um craque, já que, segundo ele, nomes como Vampeta e Rincón foram 'muito melhores' que Vidal.



"Ele é bom para caramba, jogou em clube para ca*****, mas craque, no meu critério, é muito alto. Craque é Djalminha, Edmundo, Marcelinho Carioca, Rivaldo. Bom jogador, po. Por causa disso (currículo) ele é craque? Eu dou uma bola para ele, manda fazer 100 embaixadinhas. Falar que o Vidal é craque você está de sacanagem. Compara ele com quem? O Vampeta foi muito melhor que o Vidal. O Rincón era melhor que o Vidal. Eu estou falando de recurso de jogador, comparar técnica. Ele não é igual um Vampeta, um Rincón. Esses caras jogavam muita bola", completou.