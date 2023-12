Camisa do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Camisa do FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 14/12/2023 14:29

Rio - A temporada de 2023 não foi de títulos para o Flamengo, mas o torcedor rubro-negro poderá celebrar as festas de fim de ano utilizando a camisa do clube do coração. O tricampeão da Libertadores irá lançar uma camisa comemorativa para Natal e Ano Novo. O desenvolvimento das peças envolve o público feminino, masculino e infantil, para atender todos os torcedores.

Os torcedores podem manter a tradição de vestir branco no Réveillon. Na camisa para a virada, há a opção branco e dourado para que 2024 seja um ano de muitas alegrias. A opção para vestir Flamengo é em gola V, com tecido dry risca e opções em modelos para mulheres e homens. Os produtos, que foram desenvolvidos em parceria com a Braziline, estão disponíveis virtualmente e chegarão às lojas físicas na próxima segunda.



Os integrantes mais novos da Nação Rubro-Negra foram atendidos de maneira ainda mais ampla, sendo ótima opção de presente de Natal para eles. O kit “Mini Craque” é composto por camisa e short clássicos do clube,, criado para crianças de 2 a 12 anos.