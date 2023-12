Everton Ribeiro prioriza ficar no Flamengo em 2024 e espera um desfecho positivo para ambos os lados - Marcelo Cortes/ Flamengo

Publicado 31/12/2023 13:00





Rio - O contrato de Everton Ribeiro com o Flamengo chega ao fim neste domingo (31), ainda sem acordo entre as partes por uma renovação. De acordo com a “Coluna do Fla”, diante da indefinição, representantes do jogador deram “sinal verde” para que outros times avancem para tentar sua contratação.Nos últimos dias, Flamengo e Everton continuaram sem chegar a consenso pelo tempo de contrato. Desde o início, o Fla deixou claro que quer apenas mais um ano de vínculo, enquanto o meia lutava por mais dois. Sem evolução nas conversas, o camisa 7 chegou a fazer uma contraproposta de um ano, com renovação automática em caso de atingir metas, mas ainda não teve retorno do clube. Everton quer continuar no Flamengo, mas estará livre para assinar com qualquer clube a partir desta segunda (1). Cruzeiro, Fluminense, Internacional e São Paulo já demonstraram interesse.

O meia é o jogador do atual elenco há mais tempo no Rubro-Negro. Ele chegou em 2017 e soma 394 partidas, com duas Libertadores e dois Brasileirões conquistados, assim como duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Copa do Brasil, além de três Campeonatos Cariocas.