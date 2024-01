Thiago Maia durante treino do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Thiago Maia durante treino do FlamengoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 16/01/2024 14:18

Rio - Matheuzinho e Thiago Maia foram ao Ninho do Urubu pela última vez nesta terça-feira (16). A dupla, que está de saída do Rubro-Negro, esteve no CT para realizar uma última atividade e se despedir dos companheiros. A informação é do site "ge".

No início da tarde, o elenco do Fla embarcou para Manaus, onde enfrentará o Audax, nesta quarta-feira (17), na estreia do Carioca. De lá, o grupo seguirá para os Estados Unidos, onde fará a segunda parte da pré-temporada. O lateral e o volante não viajaram

Até o momento, o único reforço do Flamengo para 2024 foi o meia De La Cruz. O Rubro-Negro pagou R$ 80 milhões de multa rescisória para tirar o uruguaio do River Plate.