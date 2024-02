Jeffinho - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 06/02/2024 10:30

Rio - O Botafogo teve uma notícia ruim neste começo de semana. O atacante Jeffinho, de 22 anos, sofreu um estiramento de grau 2 na coxa direita e deverá desfalcar o Alvinegro por bastante tempo. A previsão inicial envolve mais de um mês, mas de acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o clube carioca tem esperança de tê-lo na segunda fase da pré-Libertadores.

O Botafogo estreia na competição contra o vencedor de Aurora, da Bolívia, e Melgar, do Peru. A partida irá acontecer fora de casa no dia 21 de fevereiro. Para este confronto, Jeffinho está vetado. Caso a recuperação seja excelente, ele poderá voltar a jogar na semana seguinte no duelo que irá ocorrer no Nilton Santos.

Por conta da lesão, o jovem deverá perder praticamente toda a Taça Guanabara. Caso volte na partida pela Libertadores, Jeffinho só teria condições de entrar em campo no último jogo da primeira fase do Carioca no dia 3 de março contra o Fluminense.