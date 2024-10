Gabigol está de saída do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 05/10/2024 19:02 | Atualizado 05/10/2024 19:03

Seu momento no time não era bom, mas após a troca de técnico, Gabigol voltou a ser titular do Flamengo . Na partida contra o Bahia, neste sábado, o jogador pode atingir uma marca histórica de 300 jogos com a camisa do clube.

Pouco utilizado por Tite, Gabigol entrou na equipe titular depois de quase dois meses, nos jogos contra Athletico-PR, ainda com o Tite, e Corinthians, já com Filipe Luís. Apesar das trezentas partidas, o atleta é apenas o quadragésimo jogador da equipe Rubro-Negra a atingir 300 jogos, o top 3 jogadores do clube com mais partidas tem Júnior (875), Zico (732) e Adílio (617).

Com contrato terminando em dezembro, o camisa 99 do Flamengo não sabe se permanece no clube em 2025. Na temporada passada, o Flamengo não quis concluir a renovação do jogador, que estendia o contrato de Gabriel no clube até 2029. O acordo não aconteceu por causa da má fase do ídolo e polêmicas fora de campo.

A diretoria ofereceu ao atleta um contrato com vínculo de mais uma temporada um aumento salarial, mas Gabigol não gostou e recusou a oferta. Pelo Flamengo, Gabriel Barbosa de Almeida jogou 6 temporadas e conquistou o tetracampeonato Carioca, o Bicampeonato da Libertadores (2019 e 2021), dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), a Copa do Brasil (2022), Supercopas do Brasil (2020 e 2021) e uma Recopa Sul-Americana (2020).