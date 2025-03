O Irã é o segundo país da Ásia a garantir vaga na Copa do Mundo de 2026 - Reprodução de rede social

O Irã é o segundo país da Ásia a garantir vaga na Copa do Mundo de 2026 Reprodução de rede social

Publicado 25/03/2025 16:08

são duas seleções asiáticas garantidas, a outra é o Japão.

O Irã é mais um a garantir vaga na Copa do Mundo de 2026, ao empatar em casa por 2 a 2 com o Uzbequistão nesta terça-feira (25), pela 8ª rodada das Eliminatórias. Já

Os visitantes saíram na frente duas vezes, com gols de Erkinov e Fayzullaev. No entanto, o atacante Mehdi Taremi, da Inter de Milão, foi o herói da classificação ao marcar duas vezes e garantir sua equipe entre as quatro primeiras do grupo A.



As participações do Irã na Copa do Mundo



os anfitriões Estados Unidos, Canadá e México.

Com o resultado, o Irã se junta a Nova Zelândia , Japão, os primeiros classificados nas Eliminatórias. Assim como

Será a sétima participação do país no torneio, após disputar as edições de 1978, 1998, 2006, 2014, 2018 e 2022.



Apesar do empate, o Uzbequistão segue na zona de classificação direta e tem boas chances de disputar a Copa do Mundo pela primeira vez. A equipe ocupa a segunda posição no Grupo A, com 16 pontos.



Já a Coreia do Sul perdeu a chance de se garantir nesta Data Fifa ao tropeçar em casa com a Jordânia: 1 a 1.



As vagas por continente



Américas do Norte e Central: Canadá, Estados Unidos e México + 3 vagas diretas + 2 para repescagem;

Ásia: Japão e Irã + 6 vagas diretas + 1 para repescagem intercontinental;



Oceania: Nova Zelândia + 1 para repescagem intercontinental;



África: 9 vagas diretas + 1 para repescagem intercontinental;



América do Sul: 6 vagas diretas + 1 para repescagem intercontinental;



Europa: 16 vagas