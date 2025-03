Japão garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026 - Philip Fong / AFP

Publicado 20/03/2025 10:00

Rio - O Japão é a primeira seleção não anfitriã classificada para a Copa do Mundo de 2026. Os japoneses venceram o Bahrein por 2 a 0, nesta quinta-feira (20), em Saitama, pela 7ª rodada das Eliminatórias da Ásia, e garantiram a classificação para o Mundial que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

A vitória foi construída na etapa final. Após controlar a ansiedade para confirmar a vaga no Mundial, o Japão abriu o placar com Daichi Kamada, jogador do Crystal Palace, da Inglaterra, aos 20 minutos do segundo tempo. Já Takefusa Kubo, da Real Sociedad, da Espanha, ampliou aos 41 e garantiu a vitória.

Com a vitória, o Japão chegou aos 17 pontos e se isolou na liderança do Grupo C, com sete pontos de vantagem para a segunda colocada Austrália, com 10. Já o Bahrein está empatado com Arábia Saudita, China e Indonésia com seis, e pode perder posições no decorrer da rodada.