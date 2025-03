Romário - Wandré Silva / America-RJ

RomárioWandré Silva / America-RJ

Publicado 25/03/2025 16:30 | Atualizado 25/03/2025 16:36

lhe prometeu "porrada" contra a Argentina no jogo desta terça-feira (25), às 21h (de Brasília), em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Em entrevista ao "Lance!", o Baixinho elogiou a personalidade do jogador e reclamou das críticas feitas por alguns jornalistas. Rio - Em meio à polêmica de sua entrevista com Raphinha, Romário saiu em defesa do atacante da seleção brasileira, que, às 21h (de Brasília), em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Em entrevista ao "Lance!", o Baixinho elogiou a personalidade do jogador e reclamou das críticas feitas por alguns jornalistas.

"Senti (firmeza). O problema é que tem alguns jornalistas que são babacas, escrotos. Ficam reprovando o que o cara falou. Tem uns aí que ficam reprovando até o que eu perguntei, tomar no c* deles. Pergunto o que eu quero e o Raphinha tem todo o direito de responder o que quer. Vi no Raphinha um jogador de muita personalidade, parabéns para ele. Espero que ele possa fazer gol, gol que ajude o Brasil a ganhar dos argentinos. Ganhar da Argentina é tudo de bom", disse Romário.

"O dar porrada não é porrada em si (de briga). Dar porrada é ganhar, fazer gol, ir para cima dos caras. Eu nunca fui o tipo de cara de dar porrada. Já tomei e já dei. Mas contra a Argentina tem que tá preparado, inclusive para dar porrada ganhando e dar porrada mesmo porque os caras são fod*s. Tem que se colocar e se posicionar, se não os caras atropelam", completou.

classificou a declaração como uma "áspera promessa" e chamou a postura do atacante e de Romário de "pouco feliz".

As declarações de Raphinha não foram bem recebidas na Argentina. O jornal "Olé", o principal do país,e chamou a postura do atacante e de Romário de "pouco feliz".

Brasil e Argentina se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h (de Brasília), no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. A Seleção vive um jejum de quase seis anos sem vencer sua maior rival. A última vitória ocorreu em julho de 2019 pela Copa América, quando Gabriel Jesus e Firmino fizeram os gols da Seleção.