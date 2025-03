Alex De Minaur superou João Fonseca por 2 sets a 1 na última segunda-feira (24) - Rich Storry / Getty Images via AFP

Publicado 25/03/2025 16:57

Miami - Algoz de João Fonseca no Masters 1000 de Miami, Alex De Minaur mostrou ter ficado impressionado com a torcida no Hard Rock Stadium. O australiano, que superou o brasileiro por 2 sets a 1 na última segunda-feira (24) , contou que o ambiente foi um dos mais barulhentos em que já jogou.