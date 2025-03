João Fonseca em ação contra Alex de Minaur - Rich Storry / Getty Images North America / Getty Images via AFP

João Fonseca em ação contra Alex de MinaurRich Storry / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 25/03/2025 08:42

Estados Unidos - Eliminado do Masters de Miami , João Fonseca valorizou o apoio que recebeu da torcida ao longo do torneio. O tenista falou sobre suas impressões e destacou que sentiu como se estivesse no Brasil.

"Eu realmente gostei do torneio. Eu sabia que estaria lotado, mas não sabia que seria, tipo, enorme. Sim, foi super legal estar aqui. Minha primeira impressão aqui é que eu realmente me senti (como se estivesse) no Brasil. Não só a torcida, mas a organização me tratou como se eu estivesse no Brasil. Então, foi super legal", contou João Fonseca.

Ele estreou no Masters de Miami com uma vitória de virada sobre o americano Learner Tien, número 66 do mundo, de virada. Posteriormente, despachou o francês Ugo Humbert, que ocupa a 20ª posição no ranking da ATP.

Entretanto, na última segunda-feira (24), ele perdeu para Alex de Minaur por 2 sets a 1, parciais 5/7, 7/5 e 6/3, de virada. O australiano é o atual número 11 do mundo.

"Jogando com os melhores jogadores, você meio que sabe onde está seu nível. Eu realmente vejo que estou no caminho certo, no caminho certo, jogando algumas boas partidas contra os melhores jogadores. É aí que eu quero estar. Estou feliz com a forma como joguei essas partidas", analisou João.

Minaur, aliás, rasgou elogios ao brasileiro. Ele elogiou a partida e afirmou que João é um jogador "incrivelmente talentoso, perigoso e explosivo".

"Foi uma grande batalha. Eu sabia o que esperar. Ele não é apenas um jogador incrivelmente talentoso, perigoso e explosivo, mas está jogando com muita confiança no momento, e a torcida o apoia. Eu sabia que enfrentaria tudo isso. Apenas abaixei a cabeça e comecei a trabalhar. Então, estou muito feliz com essa vitória", afirmou o tenista australiano.