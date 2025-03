Pedro Severino tem passagem pelo Botafogo-SP antes de ir para a base do Red Bull Bragantino - João Victor Menezes de Souza/Agência Botafogo

Pedro Severino tem passagem pelo Botafogo-SP antes de ir para a base do Red Bull BragantinoJoão Victor Menezes de Souza/Agência Botafogo

Publicado 25/03/2025 07:26 | Atualizado 25/03/2025 07:26

São Paulo - O Hospital Unimed Ribeirão Preto informou que Pedro Severino foi transferido da UTI para o quarto no início da noite da última segunda-feira (24) e já respira de forma espontânea. Ainda assim, segundo o boletim médico, o quadro neurológico do atleta do Bragantino "ainda inspira cuidados e necessita manutenção de internação hospitalar".

Veja o boletim médico de segunda-feira (24/03):

A Unimed Ribeirão Preto informa que o jogador Pedro Severino, de 19 anos, permanece internado no Hospital Unimed Ribeirão Preto, desde o dia 6 de março e, segue com quadro clínico estável, sem a necessidade de uso de ventilação mecânica, contando com respiração de forma espontânea.

Sob atendimento de alta complexidade há 19 dias consecutivos, prestado por médicos intensivistas, neurocirurgiões, neurologistas clínicos e equipe multidisciplinar, coordenados pelo médico intensivista Gil Teixeira, o paciente foi transferido da UTI para o quarto no início da noite desta segunda-feira (24/3) para a continuidade do tratamento. A equipe médica esclarece que, o quadro neurológico de Pedro Severino ainda inspira cuidados e necessita manutenção de internação hospitalar.

O Hospital Unimed Ribeirão Preto reforça seu compromisso de seguir prestando toda a assistência necessária ao paciente e seus familiares.

Pedro Severino joga nas categorias de base do Bragantino Divulgação / Red Bull Bragantino

O acidente

Na madrugada de 4 de março, Pedro Severino estava a caminho do CT do Bragantino, em Atibaia, quando o carro que o levava entrou na traseira de um caminhão, na altura de Americana. O jovem, de 19 anos, sofreu traumatismo craniano.

Pedro Castro, de 18 anos, também estava no carro. Após atendimento em Americana, o jogador foi levado a um hospital em São Paulo, onde foi detectada fratura na vértebra cervical. Ele recebeu alta no dia 7 de março.

O motorista contratado para levar os dois ao treino do Bragantino admitiu à Polícia Civil que dormiu ao volante no momento do acidente. Em depoimento, ele ressaltou que tentou socorrer os passageiros. O teste do bafômetro não detectou consumo de álcool.