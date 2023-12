Praxedes - Matheus Lima / Vasco

Publicado 18/12/2023 12:42

Rio - O Vasco deseja a permanência de Bruno Praxedes, porém, a negociação com o Bragantino está emperrada. De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos", o clube paulista não está interessado em baixar a pedida contida na cláusula de rescisão. Os valores pelo meia são inviáveis para o Cruz-Maltino.

O Bragantino pediu algo em torno de 5 milhões de dólares (cera de R$ 24,68 milhões) por Braxedes. O Vasco, através do diretor executivo Alexandre Mattos, iniciou uma conversa, porém, não houve qualquer avanço no sentido de uma redução.

Revelado pelo Fluminense, Braxedes, de 21 anos, chegou ao Vasco por empréstimo no meio da temporada. A permanência do jogador foi pedida por Ramón Díaz, que renovou com o clube carioca até o fim de 2025.