Árbitro Wagner MagalhãesDivulgação / Ferj

Publicado 16/02/2024 18:00

Rio - Botafogo e Ferj definiram, na tarde desta sexta-feira (16), a arbitragem para o clássico do Glorioso com o Vasco, no próximo domingo (18), às 16h, no Estádio Nilton Santos. O Cruz-Maltino foi convidado para participar da escolha, mas preferiu não enviar representantes.

O Botafogo foi representado na reunião pelo diretor de futebol André Mazzuco. Durante o encontro, Wagner do Nascimento Magalhães foi o escolhido para apitar a partida, enquanto o VAR será comandado por Rodrigo Nunes de Sá. A dupla também atuou no clássico entre Vasco e Flamengo, pela sexta rodada do Carioca.