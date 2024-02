Carlos de Pena entrou na mira do Vasco - Ricardo Duarte / Internacional

Publicado 21/02/2024 10:27

Rio - O Vasco ganhou um concorrente pela contratação do meia Carlos de Pena, do Internacional. Segundo o jornalista César Luis Merlo, do TyC Sports, o Corinthians entrou na briga com o time carioca para ter o uruguaio em seu elenco.



Apesar do interesse, nenhum dos dois times fez uma proposta ao Inter por De Pena, que vem recebendo poucas oportunidades com a camisa colorada. Em 2024, o meia se encontra sem espaço com a camisa colorada. Ele é reserva no Beira-Rio, e chegou a atuar improvisado na lateral-esquerda na ausência de Renê.



De Pena é um interesse antigo do Vasco. Em 2022, o argentino tinha um acordo para defender o clube. Entretanto, com a chegada de uma proposta do Internacional, o jogador decidiu se transferir para o clube de Porto Alegre, surpreendendo a diretoria cruz-maltina.